Рябков: США не хотят контроля над вооружением

https://news.ru/storage/news/a199f65f04a77cfa1a70f4797e94c793/214aa74f-54cf-4358-900f-6d50c3ec7a52_850.jpg The U.S. Army/flickr.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что американцы вообще не хотят иметь контроля над вооружениями. Так он прокомментировал разговоры об окончании Договора о сокращении наступательных вооружений.

«Они выдвигают разного рода объяснения этой своей логики. Мое объяснение этому очень простое — части политической элиты США не нужны вообще никакие договоренности в сфере контроля над вооружениями», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, действующие соглашения мешают США реализовывать «концепцию тотального военного доминирования во всех средах», а Россия должна «противодействовать этим замыслам».

23 января, как писал News.ru, военные атташе США, Великобритании, Франции, Германии, представители Евросоюза и миссии НАТО в России не пришли на брифинг в Москве, посвящённый крылатой ракете 9М729 комплекса «Искандер-М». Американское посольство заявило, что Россия пытается ввести всех в заблуждение по поводу характеристик ракеты. Она не соответствует договору о РСМД, и это пытались скрыть военные во время брифинга. Поскольку мероприятие «контролировалось РФ», российская сторона могла изменять технические детали в выгодную ей сторону, считают в США.