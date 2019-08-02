https://static.news.ru/photo/9ecf6de6-b52e-11e9-bf95-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия не проиграет гонку вооружений, так как Кремль сможет найти экономичные решения любых проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат добавил, что от прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не выиграет никто, безопасность всех сторон окажется под вопросом.

Мы уже показали, что можем находить экономичные решения любых задач, которые перед нами ставятся, и я уверен, что это произойдет снова после прекращения ДРСМД по вине США <...> Несмотря на то, что говорит президент Трамп, о том, что гонка вооружений и инвестиции в военную технику бессмысленны, это продолжится, — цитирует представителя ведомства « Интерфакс ».

В МИД уверены, что США совершили серьёзную ошибку, выйдя из ДРСМД. Вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий Соединённые Штаты выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.

Министерство призвало Белый дом отказаться от развёртывания разрабатываемых ими ракет указанных классов, а также последовать примеру России и сделать всё необходимое, чтобы обеспечить глобальную стабильность. Иначе, подчеркнули в ведомстве, вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон.

В Пекине считают, что выход Штатов из ДРСМД подорвёт стратегический баланс в мире. А доцент кафедры цивилизационного развития Востока Высшей школы экономики Михаил Карпов пояснил, что в КНР по факту всё равно будут стараться поддерживать с Америкой нормальные отношения, писал News.ru.