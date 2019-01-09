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Рябков: РФ и США проведут контакты по Сирии

Friedemann Kohler/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединённые Штаты в ближайшее время проведут контакты по Сирии.

«Контакты по различным аспектам сирийской темы не прекращаются, не вижу в этом ничего экстраординарного, сенсационного или особого», — сказал Рябков.

По его словам, контакты проходят по разным вопросам и не всегда анонсируются.

Как ранее писал News.ru, глава МИД Иордании Айман Сафади заявил о возможном проведении трёхсторонней встречи между представителями России, Иордании и США по сирийскому лагерю беженцев «Рукбан».


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