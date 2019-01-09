Рябков: РФ и США проведут контакты по Сирии

https://news.ru/storage/news/b906c1aae48e3be49766652d00ad836a/a8f47d0d-5b65-4aa0-bd41-a28e8978d0db_850.jpg Friedemann Kohler/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединённые Штаты в ближайшее время проведут контакты по Сирии.

«Контакты по различным аспектам сирийской темы не прекращаются, не вижу в этом ничего экстраординарного, сенсационного или особого», — сказал Рябков.

По его словам, контакты проходят по разным вопросам и не всегда анонсируются.

Как ранее писал News.ru, глава МИД Иордании Айман Сафади заявил о возможном проведении трёхсторонней встречи между представителями России, Иордании и США по сирийскому лагерю беженцев «Рукбан».