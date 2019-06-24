https://static.news.ru/photo/9a285d7a-9666-11e9-aaa6-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что ужесточение подхода США и Европы к Ирану может вызвать осложнения в переговорах в Вене стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По его словам, европейские страны в некоторых аспектах начали поддерживать позицию США по иранской проблеме и это вызывает беспокойство в Кремле. Кроме того, напряжённости в переговоры могут добавить кризис в Персидском заливе и новые санкции Штатов.

Можем себе легко представить, на каком тяжёлом, сложном фоне пройдёт заседание совместной комиссии, намеченное на 28 июня в Вене, — отметил Рябков.

Как писал ранее News.ru, Рябков считает, что США, грозя Ирану новыми санкциями, идут на осознанное обострение ситуации. Очередные рестрикции президент Дональд Трамп может объявить 24 июня.