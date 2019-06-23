https://static.news.ru/photo/523d5d1c-95ad-11e9-b99f-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Рассуждения американских властей о возможности ведения ограниченной по масштабам ядерной войны весьма опасны и свидетельствуют о безответственном отношении Вашингтона к применению силы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, позиция США в данном вопросе дестабилизирует обстановку и подстёгивает другие страны к наращиванию ядерного оружия. При этом Вашингтон, по уже ставшему привычным алгоритму, начал с обвинений России в изменении планов применения такого оружия для использования в гипотетической ситуации.

Дипломат отметил, что США не только продвигают концепцию о возможности победы в ядерной войне, но и продолжают разработку зарядов малой мощности для возможного применения на поле боя. В то же время Вашингтон заявляет о несоблюдении Москвой моратория на ядерные испытания, но сам, в отличие от российской стороны, отказался ратифицировать соответствующий договор, сообщает « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что в Москве назвали неприемлемыми обвинения США в нарушении запрета на ядерные испытания. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что без доказательств подобные утверждения звучат несолидно.