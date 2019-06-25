https://static.news.ru/photo/f9dd16a6-bf7e-4f0f-933d-a292b55f97c7_1024.jpg Министр иностранных дел Сергей Лавров Фото: Global Look Press/Xinhua/Predrag Milosavljevic

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео не планируют встречаться отдельно в ходе саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Пока о такой встрече никакой информации нет, думаю, что мы вряд ли в остающиеся пару дней согласуем что-то специальное и отдельное, – цитирует Рябкова РИА Новости .

Саммит G20 пройдёт в Японии 28 и 29 июня.

Ранее News.ru писал, что Рябков считает возможной встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на мероприятии. Как заявлял советник главы Белого дома Джон Болтон, руководитель страны ждёт такой возможности.