https://static.news.ru/photo/b36cae5a-b144-11e9-bb02-fa163e074e61_1024.jpg Майкл Помпео и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков оценил шансы встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майклом Помпео «на полях» министерской встречи АСЕАН.

Шансов немного, — сказал политик.

Он отметил, что графики глав внешнеполитических ведомств не состыкованы, поэтому говорить о возможных встречах пока нельзя, передаёт ТАСС .

Мероприятия в рамках АСЕАН пройдут в Бангкоке.

Как ранее писал News.ru, встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова состоялась в Каракасе. По словам российского дипломата, обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и торговли.