Заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков оценил шансы встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Майклом Помпео «на полях» министерской встречи АСЕАН.
Шансов немного, — сказал политик.
Он отметил, что графики глав внешнеполитических ведомств не состыкованы, поэтому говорить о возможных встречах пока нельзя, передаёт
Мероприятия в рамках АСЕАН пройдут в Бангкоке.
Как ранее писал News.ru, встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова состоялась в Каракасе. По словам российского дипломата, обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и торговли.