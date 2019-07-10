https://static.news.ru/photo/dbd04092-a324-11e9-884e-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудили вопросы, касающиеся отношений между Россией и США.

Об этом рассказал Рябков. Он отметил, что диалог на консультациях получился интенсивным и динамичным, передаёт ТАСС .

Прошло интенсивно, очень динамично, сфокусировано на вопросах, которые осложняют наши отношения давно и очень серьезно, — сообщил Рябков.

News.ru ранее писал о том, что встреча Рябкова и Хейла в Хельсинки, возможно, станет началом налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Госдеп США сообщил, что Россия и Соединённые Штаты собираются запустить стратегический диалог по широкому кругу вопросов.