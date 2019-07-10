Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудили вопросы, касающиеся отношений между Россией и США.
Об этом рассказал Рябков. Он отметил, что диалог на консультациях получился интенсивным и динамичным, передаёт
Прошло интенсивно, очень динамично, сфокусировано на вопросах, которые осложняют наши отношения давно и очень серьезно, — сообщил Рябков.
News.ru ранее писал о том, что встреча Рябкова и Хейла в Хельсинки, возможно, станет началом налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Госдеп США сообщил, что Россия и Соединённые Штаты собираются запустить стратегический диалог по широкому кругу вопросов.