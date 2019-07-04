Рябков назвал оскорблением условия США по возврату дипсобственности РФ
Сергей Попов
09:55, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3276f61c-9e29-11e9-9a86-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Заглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал предложение американских властей относительно возращения РФ её дипломатической собственности.
Он пояснил, что Вашингтон согласен разрешить российским дипломатам пользование дипсобственностью, но со значительными ограничениями. В частности, американская сторона настаивает на том, что представителям правительства США должна быть предоставлена возможность зайти туда в любой момент с проверкой.
Такая постановка вопроса свидетельствует о полном отсутствии чувства реальности и осознанной попытке оскорбить. Мы без эмоций это дело решительно отвергли, — сказал Рябков в интервью «Известиям».
Замминистра подчеркнул, что Россия требует безусловного и безоговорочного возврата своей дипсобственности.
Ранее News.ru писал, что Госдепартамент США считает абсолютно законными свои действия в отношении собственности РФ на американской территории.