https://static.news.ru/photo/3276f61c-9e29-11e9-9a86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал предложение американских властей относительно возращения РФ её дипломатической собственности.

Он пояснил, что Вашингтон согласен разрешить российским дипломатам пользование дипсобственностью, но со значительными ограничениями. В частности, американская сторона настаивает на том, что представителям правительства США должна быть предоставлена возможность зайти туда в любой момент с проверкой.

Такая постановка вопроса свидетельствует о полном отсутствии чувства реальности и осознанной попытке оскорбить. Мы без эмоций это дело решительно отвергли, — сказал Рябков в интервью « Известиям ».

Замминистра подчеркнул, что Россия требует безусловного и безоговорочного возврата своей дипсобственности.

Ранее News.ru писал, что Госдепартамент США считает абсолютно законными свои действия в отношении собственности РФ на американской территории.