Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал предложение американских властей относительно возращения РФ её дипломатической собственности.

Он пояснил, что Вашингтон согласен разрешить российским дипломатам пользование дипсобственностью, но со значительными ограничениями. В частности, американская сторона настаивает на том, что представителям правительства США должна быть предоставлена возможность зайти туда в любой момент с проверкой.

Такая постановка вопроса свидетельствует о полном отсутствии чувства реальности и осознанной попытке оскорбить. Мы без эмоций это дело решительно отвергли, — сказал Рябков в интервью «Известиям».

Замминистра подчеркнул, что Россия требует безусловного и безоговорочного возврата своей дипсобственности.

Ранее News.ru писал, что Госдепартамент США считает абсолютно законными свои действия в отношении собственности РФ на американской территории.

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