https://static.news.ru/photo/156c6034-b526-11e9-a32e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО продолжает вслед за США распространять дезинформацию о ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Альянс своими заявлениями по этому вопросу дискредитирует себя как политическую структуру.

Рябков подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона нет понимания по срокам проведения нового раунда переговоров по стратегической стабильности. Стороны находятся в постоянном контакте.

Замминистра отметил, что Россия продолжит работу над продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он пояснил, что продление соглашения требует переоборудования части американских стратегических носителей проверяемым образом, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Евросоюз призвал Россию и США продолжить работу по сокращению вооружения, несмотря на окончание действия 2 августа ДРСМД. Представители ЕС заявили, что важно быть осторожными, чтобы не вступить в новую гонку вооружений из-за окончания действия соглашения.