https://static.news.ru/photo/4003f27e-b762-11e9-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) можно продлить на более короткий срок, а не только на пять лет.

Продление возможно не только на 5 лет, но и на более короткий срок. Юридическая техника это допускает, — цитирует ТАСС Рябкова.

Он назвал тяжёлым ударом по системе международной безопасности, если договор о СНВ не удастся продлить после 5 февраля 2021 года.

Как писал News.ru, Рябков назвал США могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже. ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.