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Росстат ждёт масштабная реформа

Federation Council of Russia/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

В правительстве РФ заявили о необходимости провести реформирование Росстата. Кроме того, службе рекомендуется обновить методы работы.

«Организация нуждается в реформировании. Там (в Росстате. — Ред.), конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы», — сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Ранее главой Росстата был назначен директор департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков. Он сменил на этой должности Александра Суринова, писал News.ru.


#росстат #силуанов #реформы
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