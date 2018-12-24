Росстат ждёт масштабная реформа

https://news.ru/storage/news/006ca8e4b01fd77b22c80deb8d713c55/6f714c91-03a2-4b39-aa34-a4335d16fd74_850.jpg Federation Council of Russia/Global Look Press

В правительстве РФ заявили о необходимости провести реформирование Росстата. Кроме того, службе рекомендуется обновить методы работы.

«Организация нуждается в реформировании. Там (в Росстате. — Ред.), конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы», — сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Ранее главой Росстата был назначен директор департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков. Он сменил на этой должности Александра Суринова, писал News.ru.