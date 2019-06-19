https://static.news.ru/photo/77be5304-9286-11e9-b9de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ria Novosti/Global Look Press

Представители Объединённой международной группы (JIT) потребовали от Москвы и Киева допросить подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing MH17. Следователи отметили, что Москва отказывается отвечать на многие вопросы, касающиеся трагедии.

В том числе российская сторона не предоставляет информацию о том, работал ли Сергей Дубинский на власти в 2014 году. Кроме того, остаётся неизвестным местонахождение ЗРК «Бук», который был запечатлён на видео очевидцами в Донецке.

Кроме того, JIT готова дать подозреваемым, среди которых, помимо Дубинского, россияне Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Карченко, возможность объясниться.

Ранее News.ru писал, что исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса. Их удалось установить благодаря данным прослушки Службы безопасности Украины.