USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent59.90 $ Bitcoin4,003.12 $
МОСКВА-14°C18:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Россиянка Весельницкая объяснила обвинения США

Наталья Весельницкая facebook.com/NataliaVeselnitskaya

Наталья Весельницкая

политика [ версия для печати ]

Российский адвокат Наталья Весельницкая объяснила обвинения США попыткой скрыть подкуп американского правосудия и Конгресса при принятии «закона Магнитского».

Юрист отметила, что не знает сути и обстоятельств предъявленных ей обвинений, но полагает, что они предприняты для того, чтобы не дать ей осуществлять профессиональную деятельность.

«В том ключе, который очень сильно болезненен для Соединённых Штатов Америки, а именно связан с „законом Магнитского“, с той покупкой правосудия и Конгресса, о которой мы можем на фактах говорить в своей работе», — сказала Весельницкая в эфире телеканала «Россия 24».

Возбуждение уголовного дела Весельницкая расценила как попытку «не дать этим фактам стать публично известными».

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила Весельницкую в воспрепятствовании правосудию в США. Речь идёт о предполагаемом отмывании средств компанией Prevezon Holding, чьи интересы представляла Весельницкая. Фирму заподозрили в легализации денег, якобы похищенных из российского бюджета. Прокуратура требовала конфискации всех активов группы в США. Однако в мае 2018 года власти США и Prevezon Holdings заключили сделку, и прокуратура отказалась от претензий.

Ранее сообщалось, что Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном президента США Дональда Трампа 9 июня 2016 года. Во время беседы Трампу-младшему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон, но эти сведения позже не подтвердились.

Сам Дональд Трамп заявлял, что не обеспокоен встречей своего сына с адвокатом из России, писал News.ru.


#сша #обвинение #АДВОКАТ
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
Президент призвал преодолеть разногласия ради американцев
в мире 16:22, 9 января 2019
«Помоги мне, Господь»: Трамп обратился к нации
Президент призвал преодолеть разногласия ради американцев
в мире 16:16, 25 августа 2018
Трамп ответил на заявление адвоката о Весельницкой
Президент США сам надиктовал заявление для СМИ, исказив факты
в мире 05:44, 5 июня 2018
Юристы: Трамп хотел скрыть детали встречи с Весельницкой
Президент США сам надиктовал заявление для СМИ, исказив факты
Лента новостей
спорт 17:59
Крушельницкий ищет деньги на оплату суда в CAS
в мире 17:52
Куратор дела «о вмешательстве РФ в выборы» уходит в отставку
политика 17:52
Россия призывает к скорейшему началу восстановления Сирии
общество 17:48
Занятия на свежем воздухе ограничили в школах Москвы
спорт 17:47
Стали известны подробности предстоящего боя Ломаченко
Другие новости
политика 17:52
Россия призывает к скорейшему началу восстановления Сирии
политика 17:25
Госдума отказалась индексировать пенсии
«ЕР» не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
политика 16:29
Песков: в России не используют людей как пешек
политика 15:55
Собянин и Кадыров стали самыми влиятельными главами субъектов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top