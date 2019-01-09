Россиянка Весельницкая объяснила обвинения США

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Наталья Весельницкая

Российский адвокат Наталья Весельницкая объяснила обвинения США попыткой скрыть подкуп американского правосудия и Конгресса при принятии «закона Магнитского».

Юрист отметила, что не знает сути и обстоятельств предъявленных ей обвинений, но полагает, что они предприняты для того, чтобы не дать ей осуществлять профессиональную деятельность.

«В том ключе, который очень сильно болезненен для Соединённых Штатов Америки, а именно связан с „законом Магнитского“, с той покупкой правосудия и Конгресса, о которой мы можем на фактах говорить в своей работе», — сказала Весельницкая в эфире телеканала «Россия 24».

Возбуждение уголовного дела Весельницкая расценила как попытку «не дать этим фактам стать публично известными».

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила Весельницкую в воспрепятствовании правосудию в США. Речь идёт о предполагаемом отмывании средств компанией Prevezon Holding, чьи интересы представляла Весельницкая. Фирму заподозрили в легализации денег, якобы похищенных из российского бюджета. Прокуратура требовала конфискации всех активов группы в США. Однако в мае 2018 года власти США и Prevezon Holdings заключили сделку, и прокуратура отказалась от претензий.

Ранее сообщалось, что Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном президента США Дональда Трампа 9 июня 2016 года. Во время беседы Трампу-младшему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон, но эти сведения позже не подтвердились.

Сам Дональд Трамп заявлял, что не обеспокоен встречей своего сына с адвокатом из России, писал News.ru.