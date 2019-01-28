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Россияне высказались о передаче Японии Южных Курил

Alexandr Liskin/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Большинство граждан России выступают против передачи Южных Курил Японии.

Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такую точку зрения высказали 77% респондентов.

По мнению 29% опрошенных, вопрос уже давно решён, эти острова принадлежат России. При этом каждый десятый россиянин заявил, что Москва отвоевала эти острова.

Нашлись и сторонники передачи Курил Японии. Расстаться с островами готовы 14% респондентов. Своё мнение 7% опрошенных пояснили тем, что это необходимо сделать для подписания мирного договора.

В целом 55% россиян считают, что власти должны продолжать переговоры с Токио до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение данного вопроса.

Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России поддержали 13% россиян, принявших участие в опросе, сообщает РИА Новости.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия своей земли не отдаст. По его словам, ключевым условием для решения проблемы мирного договора является признание Токио итогов Второй мировой войны и суверенитета России над Курилами.

News.ru писал о том, что доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун посоветовал властям Японии забыть о Южных Курилах после очередной провальной попытки добиться соглашения с Россией. По его мнению, возможность «вернуть» Курилы была в 90-е годы и начале 2000-х, когда российская экономика находилась в глубоком кризисе. 


#курилы #мирныйдоговор #россия #ЯПОНИЯ
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