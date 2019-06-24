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МИД РФ порекомендовал гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара в связи с вооружённым нападением на здание администрации региона.

Продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации. Российским гражданам, находящимся в Эфиопии или планирующим поездки в эту страну, рекомендуется воздержаться от посещения региона Амхара, где напряжённость пока сохраняется, — говорится в сообщении ведомства.

Нападение на представителей власти произошло 22 июня. В ходе беспорядков погибли несколько человек, ещё несколько пострадали. Как передаёт агентство Reuters, за попыткой захвата власти стоит генерал армии Асамниу Тсиге. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Как ранее писал News.ru, глава второго по численности эфиопского штата Амхара Амбачиу Меконнен и его помощник погибли при неудавшейся попытке переворота.

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