МИД РФ порекомендовал гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара в связи с вооружённым нападением на здание администрации региона.
Продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации. Российским гражданам, находящимся в Эфиопии или планирующим поездки в эту страну, рекомендуется воздержаться от посещения региона Амхара, где напряжённость пока сохраняется, — говорится в сообщении ведомства.
Нападение на представителей власти произошло 22 июня. В ходе беспорядков погибли несколько человек, ещё несколько пострадали. Как передаёт агентство
Как ранее писал News.ru, глава второго по численности эфиопского штата Амхара Амбачиу Меконнен и его помощник погибли при неудавшейся попытке переворота.