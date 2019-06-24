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МИД РФ порекомендовал гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара в связи с вооружённым нападением на здание администрации региона.

Продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации. Российским гражданам, находящимся в Эфиопии или планирующим поездки в эту страну, рекомендуется воздержаться от посещения региона Амхара, где напряжённость пока сохраняется, — говорится в сообщении ведомства.

Нападение на представителей власти произошло 22 июня. В ходе беспорядков погибли несколько человек, ещё несколько пострадали. Как передаёт агентство Reuters , за попыткой захвата власти стоит генерал армии Асамниу Тсиге. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Как ранее писал News.ru, глава второго по численности эфиопского штата Амхара Амбачиу Меконнен и его помощник погибли при неудавшейся попытке переворота.