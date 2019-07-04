Москва рассчитывает, что Тегеран будет и впредь ответственно подходить к выполнению соглашения о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что 1 июля организация зафиксировала превышение Ираном пределов по запасам низкообогащённого урана, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Однако отметила, что информация об этом была распространена «сугубо в фактологическом ключе».
Все работы, проводимые иранской стороной, по-прежнему находятся под полным контролем МАГАТЭ. Никаких озабоченностей с точки зрения ядерного нераспространения в этой связи не возникает, — заверила Захарова.
Ранее, как писал News.ru, в МАГАТЭ заявили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащённого урана, предусмотренный СВПД по ядерной программе. В Тегеране заявили, что запасы будут сокращены до оговорённых соглашением пределов, как только подписавшие его европейские страны начнут выполнять свои обязательства.