https://static.news.ru/photo/0f8f7b7a-9e5f-11e9-96b5-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва рассчитывает, что Тегеран будет и впредь ответственно подходить к выполнению соглашения о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 1 июля организация зафиксировала превышение Ираном пределов по запасам низкообогащённого урана, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Однако отметила, что информация об этом была распространена «сугубо в фактологическом ключе».

Все работы, проводимые иранской стороной, по-прежнему находятся под полным контролем МАГАТЭ. Никаких озабоченностей с точки зрения ядерного нераспространения в этой связи не возникает, — заверила Захарова.

Ранее, как писал News.ru, в МАГАТЭ заявили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащённого урана, предусмотренный СВПД по ядерной программе. В Тегеране заявили, что запасы будут сокращены до оговорённых соглашением пределов, как только подписавшие его европейские страны начнут выполнять свои обязательства.