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РФ и Япония начнут хранить ядерные отходы в Приморье

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Представительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией «Росатом» и российско-японским комитетом по сотрудничеству переговоров о строительстве в Приморском крае Центра долговременного хранения ядерных отходов. Объект планируется вывести на проектную мощность к 2025 году.

Центр будет построен на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами. По словам директора филиала Росатома Константина Сиденко, строительство центра позволит уменьшить объём накопленных и образующихся отходов, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Росатома представили образцы экспериментального противоаварийного ядерного топлива для атомных станций. По словам представителей пресс-службы топливной компании ТВЭЛ, образцы будут протестированы в исследовательском реакторе МИР Научно-исследовательского института атомных реакторов.


#россия #ЯПОНИЯ #Приморье #отходы
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