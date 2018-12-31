РФ и Япония начнут хранить ядерные отходы в Приморье

https://news.ru/storage/news/5473d7960fd1f86f5843f5f3c984b392/b54b6b23-e0ba-4561-b149-cf411bd0a71f_850.jpg Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Представительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией «Росатом» и российско-японским комитетом по сотрудничеству переговоров о строительстве в Приморском крае Центра долговременного хранения ядерных отходов. Объект планируется вывести на проектную мощность к 2025 году.

Центр будет построен на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами. По словам директора филиала Росатома Константина Сиденко, строительство центра позволит уменьшить объём накопленных и образующихся отходов, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Росатома представили образцы экспериментального противоаварийного ядерного топлива для атомных станций. По словам представителей пресс-службы топливной компании ТВЭЛ, образцы будут протестированы в исследовательском реакторе МИР Научно-исследовательского института атомных реакторов.