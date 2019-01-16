Путин и Абэ развязывают курильский узел

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Россияне опасаются передачи островов Японии

При решении вопроса, связанного с Курильскими островами, необходимо руководствоваться тем, чтобы не было нанесено вреда проживающим там российским гражданам. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас обе стороны ищут ту формулировку, которая могла бы устроить как Москву, так и Токио. Чего ждать от предстоящих переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ — выяснял News.ru.

Встреча на высшем уровне, посвящённая вопросам Курильских островов, состоится уже 22 января в Москве. С официальным визитом в Россию приедет премьер-министр Японии. Ещё совсем недавно, в ноябре 2018 года, сторонам удалось достигнуть немыслимого прогресса в переговорном процессе. Было решено, что работа по заключению мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 год будет ускорена.

Тогда отмечалось, что подобный шаг стал серьёзной уступкой со стороны Токио, ведь ранее в Японии требовали передачи островов Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи, а лишь затем — заключения мирного договора. Однако осталось не понятным, с чем связаны участившиеся переговоры и позитивные заявления со стороны японского руководства. Нет ли у них оснований рассчитывать на то, что Кремль отдаст вожделенные острова?

«В начале года в японской прессе появилась информация о том, что Япония не планирует требовать у России компенсационных выплат за многолетнюю оккупацию островов; не планирует размещать на территории островов американские базы; размышляет, что делать с российскими гражданами, живущими на островах. Эти заявления возмутительны», — заявил в комментарии News.ru секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин.

Между прочим, в Японии не раз говорили о том, что в случае передачи островов российское население, проживающее там, сможет остаться и не должно беспокоиться, что его каким-то образом будут ущемлять.

В связи с этим 20 января в Москве на Суворовской площади состоится митинг «За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии». Проведение акции согласовано с властями российской столицы. В числе организаторов — представители «Левого Фронта», Партии Дела, «Гражданской солидарности», ОКП, Комитета защиты территориальной целостности России и ряда других организаций.



«Если у кого-то есть планы передать острова Японии, то мы выступим против этого. Если таких планов нет, упрочим позиции российской делегации на переговорах, показав японцам, что российский народ не желает такого развития событий», — подчеркнул Лапушкин.

kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Отметим, что, согласно результатам ноябрьского опроса «Левады-центра», более 70% россиян выступают против передачи Курильских островов Японии. Сложно не заметить, что проблема Курильских островов является весьма значимой для населения страны.

Спорные острова и слова

По вопросу Курил в интервью журналистам высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако его заявления, скорее, не успокаивают, а наоборот, подливают масла в огонь: очень уж они неоднозначные.

«Не может идти речи, чтобы был нанесён вред интересам наших граждан, жителей Курил. О чём договорились Путин и Абэ? О том, что они будут искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел», — рассказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с News.ru обратил внимание, что журналисты задавали пресс-секретарю президента весьма конкретный вопрос: будут ли Курилы переданы Японии или же нет.

«Фактически, Песков ушёл от ответа, и это может означать, что между Россией и Японией уже имеется какая-то скрытая договорённость, о которой мы не знаем», — сказал собеседник.

По его словам, Япония неоднократно заявляла, что не мыслит заключение мирного договора без окончательного решения судьбы Курил, которые считает «временно оккупированной территорией».

Конечно, и в российском МИД подчёркивают, что первым шагом к заключению мирного договора должно быть признание Японией итогов Второй мировой войны, включая признание четырёх курильских островов территорией России. Если позиции останутся неизменными, то это разрушит надежду на заключение мирного договора, которое представляется очень важным и необходимым.

В частности, по словам Пескова, отсутствие мирного договора между двумя государствами выглядит абсурдно, так как это, в первую очередь, сдерживает развитие российско-японских отношений. «Заключить его (договор) нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы», — сказал пресс-секретарь президента.

Эксперт Валерий Кистанов отметил, что развитие российско-японских отношений сдерживает не отсутствие мирного договора, а наличие в Японии американских военных баз. Инвестиции из Японии в Россию не идут, поскольку у нас плохой инвестиционный климат. То есть, прожить без мирного договора в принципе можно.

А вот ещё одно из заявлений пресс-секретаря: дескать, речи не идёт об автоматической передаче островов Японии. Но здесь можно предположить, что не будет именно «автоматической» передачи. А если передача островов будет, например, постепенной, а не единовременной? На это обратил внимание Алексей Лапушкин.

Совместные проекты на Курилах

После последних переговоров со своим японским коллегой глава МИД России Сергей Лавров заявил, что без признания со стороны Японии суверенитета РФ над Курильскими островами довольно трудно будет рассчитывать на реальный прогресс в диалоге по мирному договору. Дипломат назвал это базовой позицией Москвы. Андрей Шапран/РИА Новости

«Без шага в этом направлении трудно рассчитывать на движение вперёд по другим вопросам. Мы привлекали внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория РФ», — говорил Лавров.

В японском законодательстве острова обозначены как «северная территория», что неприемлемо для Москвы, но для Токио является само собой разумеющимся фактом. Сложно судить, смогут ли пойти в Японии на такой шаг, ведь отказ от ранее существовавших для японцев истин сродни с харакири, которое вынужден будет сделать самурай, лишь бы только сохранить честь и достоинство.

Вместе с тем Россия и Япония договорились разработать новые проекты о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, которые Лавров уже успел назвать амбициозными.

«Намечены пять проектов, давно не в самых прорывных областях. По линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение», — сказал глава МИД РФ.

При этом он констатировал, что прежняя договорённость, достигнутая несколько лет назад между Путиным и Абэ о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, к сожалению, реализуется в скромных масштабах.

Курилы для России остаются весьма лакомым активом, который Москва так и не смогла реализовать ранее, хотя возможности и поводы были. Сейчас цена вопроса только выросла. Ещё в 90-е годы широко обсуждался вопрос передачи островов Токио в обмен на японские инвестиции. Однако до этого не дошло, и трещавшая по швам и рассыпающаяся новая Россия смогла решить глубочайший внутренний политический и экономический кризисы без этого. Сами по себе острова важны для японцев как некая статусность. Для них крайне важно вернуть эти территории себе, чтобы показать, что власти держат слово и всегда идут по неизменяемому ни обстоятельствами, ни временем курсу. Точь-в-точь как и выглядит путь самурая.