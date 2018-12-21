USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Россия выслала шведского дипломата

Francis Joseph Dean/imago stock&people/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Российские власти выслали из страны дипломата Швеции, сообщили во внешнеполитическом ведомстве королевства.

Такое решение было принято после того, как Стокгольм отказался удовлетворить два запроса Москвы на выдачу дипломатических виз, сообщает Reuters со ссылкой на МИД Швеции.

Называть имя и должность высланного сотрудника представитель ведомства отказался. В министерстве отметили, что сожалеют о действиях российской стороны. 

По информации издания Expressen, речь идёт о журналисте и дипломате Калле Книйвиле, который в том числе написал несколько книг о современной России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, комментировать ситуацию не стала.

Ранее News.ru писал, что президент Польши Анджей Дуда решил отозвать посла страны на украинской территории. Официальные причины такого решения не сообщаются.


#МИД #Швеция #дипломаты
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 15:41, 20 декабря 2018
Польша отзывает посла с Украины
в мире 08:35, 20 декабря 2018
Турция направила в Россию нового посла
в мире 04:14, 6 сентября 2018
Швеция требует заблокировать «Северный поток — 2»
Лента новостей
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
Другие новости
политика 00:38
Путин и Медведев поздравили Алиева с днём рождения
политика 20:43
Россия разочарована решением ЕС по ДРСМД
политика 20:36
Отставка Мэттиса поставила Трампа в трудное положение
политика 20:03
Клинцевич оценил возможность войны РФ с Украиной
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top