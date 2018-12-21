Россия выслала шведского дипломата

https://news.ru/storage/news/08e006248a6b46ac4db9a73e5fbcb94a/51c510af-718d-4e6f-83c9-137de3ae3b3c_850.jpg Francis Joseph Dean/imago stock&people/Global Look Press

Российские власти выслали из страны дипломата Швеции, сообщили во внешнеполитическом ведомстве королевства.

Такое решение было принято после того, как Стокгольм отказался удовлетворить два запроса Москвы на выдачу дипломатических виз, сообщает Reuters со ссылкой на МИД Швеции.

Называть имя и должность высланного сотрудника представитель ведомства отказался. В министерстве отметили, что сожалеют о действиях российской стороны.

По информации издания Expressen, речь идёт о журналисте и дипломате Калле Книйвиле, который в том числе написал несколько книг о современной России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, комментировать ситуацию не стала.

Ранее News.ru писал, что президент Польши Анджей Дуда решил отозвать посла страны на украинской территории. Официальные причины такого решения не сообщаются.