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Россия включила мэра Одессы в санкционный список

Геннадий Труханов facebook.com/Геннадий Труханов

Геннадий Труханов

политика [ версия для печати ]

Мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул пополнили список лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры. В него также вошли первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой и начальник главного управления разведки МО Украины Василий Бурба. 

Кроме того, под новую волну российских санкций попали Государственный экспортно-импортный банк Украины и военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

Полный санкционный список опубликован на сайте российского правительства. В обновлённый перечень включено более 200 фамилий и организаций. Это ответ Москвы на недружественные действия Киева в отношении российских граждан и юрлиц.

Правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом. Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске. В список также попали более 20 физических лиц, замеченных в проведении якобы незаконных археологических раскопок на объектах культурного наследия, писал News.ru.


#украина #санкции
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