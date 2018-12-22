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Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

Скриншот youtube.com/Igor Lutsenko

политика [ версия для печати ]

Если Украина объявит России войну, Москва не станет направлять свои войска на Киев. Она ответит высокоточным дистанционным оружием. Одной из первых целей станет резиденция Петра Порошенко, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он выразил уверенность, что для резиденции украинского президента хватит пары «Калибров». Главной целью подобных действий станет ликвидация украинского главнокомандования, сообщает Nation News.

Вооружённые силы РФ за несколько часов уничтожат украинские аэродромы с военной авиацией и оставшимися украинскими ракетами.

Ранее, как сообщал News.ru, член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может. Парламентарий отметил, что это в первую очередь ударит по украинскому народу.


#украина #россия #войны
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