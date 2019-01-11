США пообещали России жёсткие санкции

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Глава Минфина США вновь вспомнил о внешнем враге

Вашингтон не пойдёт ни на какие уступки Москве и продолжит проводить жёсткую санкционную политику. Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, будет сделано всё возможное для создания новых эффективных программ, ограничивающих Россию. Но так ли страшен чёрт, как его малюют, выяснял News.ru.

Конгрессмены, встречавшиеся с главой финансового ведомства, выразили опасения по поводу того, что санкции с России будут сняты. Мнучин поспешил их успокоить. По его словам, политика нынешней администрации в отношении РФ является намного более жёсткой, нежели деятельность подручных Барака Обамы.

Опрошенные News.ru эксперты склонны считать, что к подобным заявлениям не стоит относиться всерьёз. У Америки в настоящее время есть масса внутренних проблем, из-за неразрешённости которых Дональд Трамп уже пригрозил возможным введением ЧП в стране. Отношения между республиканцами и демократами в настоящее время перегреты до передела — последние принципиально отклоняют любые законопроекты в Сенате, не касающиеся стабилизации экономики Штатов. К таким, например, относится и повторный отказ в расширении сирийских санкций, понести урон от которых, по замыслу Вашингтона, должна в первую очередь Россия, как важный союзник Дамаска.

Жизнь в условиях ограничений

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин объяснил, что при оценке слов Мнучина нужно учитывать те ограничения, в которых находится действующая американская администрация.

С одной стороны, она вынуждена использовать более жёсткую антироссийскую риторику, чем реально существующие намерения, для того чтобы парировать удары со стороны оппонентов — демократов и части республиканцев. С другой стороны, тот же глава Минфина является представителем той части американской элиты, которая настроена на то, чтобы наказать Россию за решения по Крыму.

«Мнучин настроен не то чтобы как "ястреб", но достаточно остро по отношению к Москве. Поэтому с учётом объективных ограничений, антироссийского консенсуса, того, что финансовый блок администрации Трампа в целом относится более жёстко по отношению к России, чем сам Трамп, следует ожидать новых шагов в санкционной политике США», — говорит Салин.

По его словам, в РФ понимают, что такие шаги в перспективе полугода-года возможны, вопрос лишь в том, какие именно. К некоторым ударам власти России готовы — например, к тому, что минимум один российский госбанк попадёт под санкции, и такой банк специально создан на базе Промсвязьбанка.

Однако, считает собеседник, вопрос остаётся — будут ли американские ограничения касаться именно российского госдолга. Естественно, это может сильно ударить по рублю, но, с другой стороны, коснётся и доходов спекулянтов, многие из которых имеют серьёзные позиции в американском истеблишменте.

«Будут ли вводиться какие-то меры, связанные со SWIFT… Вопрос открытый, но по большому счёту есть два больших направления — секторальные ограничения, SWIFT и всё прочее. А есть ограничения персональные, как в случае с Олегом Дерипаской, после чего власти РФ пошли на частичную передачу контроля над РУСАЛом американцам», — отметил собеседник.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Олег Дерипаска

Таким образом, остаётся понять, в каком из двух направлений будут вводиться санкции — персональные или секторальные. Не исключено, что будут выбраны оба направления. Однако ответ на базовый вопрос — будут ли вводиться санкции дальше — утвердительный, сказал он.

Американская политика носит глобальный характер, в США тесно связаны внутри- и внешнеполитические вопросы. Вся ситуация вокруг РФ — это тоже вопрос внутренней политики США, это вопрос мнения Трампа и атаки на эту позицию со стороны оппонентов. Поэтому Америка, подчёркивает Салин, — это не какая-то средняя европейская страна, у которой политика чётко разделена на внутреннюю и внешнюю, о которой знают только специалисты. Америка является глобальной державой, и её внутренняя и внешняя политика взаимосвязаны.

«Ждать от США, что они забудут о внешней политике и сосредоточатся только на внутренних вопросах, в ближайшие десятилетия не приходится, даже если победит точка зрения, которой придерживается Трамп, что нужно концентрироваться на внутренних делах. Это означает, что они также продолжат проводить свою линию на глобальное доминирование, но будут готовы существенно сократить на это издержки, чего и добивается нынешний президент», — заключил Салин.

А Трамп как раз добивается кардинального пересмотра инструментария, а не целей американской внешней политики. В этом направлении он входит в клинч с большей частью американской элиты. Поэтому конфликт сосредоточен как раз вокруг стратегии достижения целей американской внешней политики.

Это внутреннее дело Америки

Политолог Сергей Жаворонков также считает, что речь Мнучина — это внутриамериканская политическая риторика, направленная на внутреннюю аудиторию США.

«Потому что действующую администрацию обвиняют в излишней лояльности к России и чуть ли не в каких-то тайных связях с РФ, поэтому в Белом доме должны показать, что эти обвинения необоснованные», — сказал Жаворонков.

Он подчеркнул, что по предпринятым шагам за последние месяцы, например, по заявлению Минфина США, что ведомство согласно на вывод РУСАЛа из санкционного списка в случае снижения доли Дерипаски ниже контрольной, можно говорить о том, что тут нет никакого практического значения.

«Есть законопроект шести сенаторов, который был внесён в августе прошлого года. Он, в частности, вводит запрет для граждан США на покупку нового российского госдолга. Это серьёзно. Это означает отказ вслед за США прочих иностранных инвесторов от покупок на российском долговом рынке, а у нас около трети рынка принадлежит иностранным инвесторам», — сообщил собеседник.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Но каковы перспективы быстрого принятия этого закона в стабильной внешнеполитической ситуации — сказать сложно. В США возникла ситуация разделённого Конгресса, когда Палата представителей и Сенат контролируются разными партиями, что всегда резко усложняет принятие любых законов, так как нужно найти межпартийный консенсус.

«Так что я на это заявление серьёзного внимания бы не обращал. Считаю, что вероятность ужесточения санкций против России связана с возможной военной эскалацией, прежде всего на Украине и в меньшей степени в Сирии, если таковые случатся», — сказал Жаворонков.

Компенсация репутационных убытков

В свою очередь политолог Алексей Мартынов заявил, что в США сейчас ищут некие компенсационные механизмы репутационного плана, связанные с тем, что 9 января стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch допустило возможность понижения рейтинга США из-за шатдауна.

«США будут искать выход из экономического противостояния с Китаем, мол, это были резкие действия со стороны Вашингтона. То есть два шага назад, но, с другой стороны, нужна компенсаторика, и в сегодняшнем понимании Америки для этого как нельзя лучше подходит инструментарий антироссийской риторики», — отметил Мартынов.

В этой связи политолог считает, что в скором времени мы снова услышим очередные рассказы про орды русских хакеров, которые что-то атакуют в виртуальном пространстве США, и под это дело Вашингтон обязательно введёт очередные ограничения.