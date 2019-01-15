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РФ и США начали консультации по ДРСМД

Сергей Рябков The Official CTBTO/flickr.com

Сергей Рябков

политика [ версия для печати ]

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретились в Женеве. Переговоры проходят в здании постпредства РФ при ООН и других международных организациях.

Дипломаты намерены в закрытом режиме обсудить ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Накануне встречи Рябков посоветовал американской стороне воздержаться от ультиматумов и предварительных условий, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, в начале декабря 2018 года Вашингтон принял решение приостановить выполнение Штатами обязательств по ДРСМД. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, причина такого решения заключается в нарушениях, которые допускает российская сторона. Позднее РФ внесла в ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД, однако он был отклонён.


#сша #россия #Женева #ДРСМД
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