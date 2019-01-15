РФ и США начали консультации по ДРСМД

https://news.ru/storage/news/64bc8321a95ece59d2118ed06613b062/f4868938-a870-4cff-9aa2-01e1f3d4d554_850.jpg The Official CTBTO/flickr.com

Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретились в Женеве. Переговоры проходят в здании постпредства РФ при ООН и других международных организациях.

Дипломаты намерены в закрытом режиме обсудить ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Накануне встречи Рябков посоветовал американской стороне воздержаться от ультиматумов и предварительных условий, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, в начале декабря 2018 года Вашингтон принял решение приостановить выполнение Штатами обязательств по ДРСМД. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, причина такого решения заключается в нарушениях, которые допускает российская сторона. Позднее РФ внесла в ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД, однако он был отклонён.