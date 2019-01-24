Россия считает узурпацию власти в Венесуэле неприемлемой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка узурпации власти в Венесуэле нарушает основы международного права.
По его словам, это противоречит правовым принципам. Кроме того, он сообщил, что российские власти обеспокоены заявлениями о вмешательстве во внутренние дела извне.
«Считаем, такое вмешательство способно иметь негативное последствие. Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными», — заявил Песков.
Ранее News.ru писал о том, что начавшиеся в Венесуэле беспорядки привели к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 16 человек.
Массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.