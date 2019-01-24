Россия считает узурпацию власти в Венесуэле неприемлемой

https://news.ru/storage/news/60a542ddde4043419c2f21b2f9acfc7b/51f6ed99-b246-4ac8-ad85-c7c5b2c2ee94_850.jpg Boris Vergara/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка узурпации власти в Венесуэле нарушает основы международного права.

По его словам, это противоречит правовым принципам. Кроме того, он сообщил, что российские власти обеспокоены заявлениями о вмешательстве во внутренние дела извне.

«Считаем, такое вмешательство способно иметь негативное последствие. Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными», — заявил Песков.

Ранее News.ru писал о том, что начавшиеся в Венесуэле беспорядки привели к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 16 человек.

Массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.