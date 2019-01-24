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Россия считает узурпацию власти в Венесуэле неприемлемой

Boris Vergara/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка узурпации власти в Венесуэле нарушает основы международного права.

По его словам, это противоречит правовым принципам. Кроме того, он сообщил, что российские власти обеспокоены заявлениями о вмешательстве во внутренние дела извне.

«Считаем, такое вмешательство способно иметь негативное последствие. Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными», — заявил Песков.

Ранее News.ru писал о том, что начавшиеся в Венесуэле беспорядки привели к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 16 человек. 

Массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.


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