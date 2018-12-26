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Россия решила построить в Сирии аэропорт и заводы

Kremlin Pool/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Россия и Сирия договорились о строительстве заводов и аэропорта. Всего в планах 30 проектов на сирийской территории. К работам приступят в 2019 году, а завершат их в 2021 году.

Все проекты экономического сотрудничества прописаны в протоколе, подготовленном после заседания межправительственной комиссии, рассказал газете al-Watan глава управления по планированию САР Имад Сабуни.

В списке наиболее значимых: восстановление и развитие железной дороги от фосфатных шахт до порта Тартус, строительство аэропорта в этом городе на месте сельскохозяйственного аэродрома, восстановление завода покрышек для автомобилей в Хаме и строительство нового цементного завода в провинции Алеппо.

Кроме того, предстоит создать совместную лабораторию по производству вакцин, поддерживать систему снабжения населения питьевой водой в Латакии, проекты по профессиональному обучению и расширение области научных исследований.

Ранее News.ru писал, что вывод американского контингента с северо-востока Сирии усилил противоречия внутри «астанинской тройки» (РФ, Турция и Иран), проявлявшиеся и раньше. 


#сирия #аэропорт #сотрудничество
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