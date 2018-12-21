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Россия разочарована решением ЕС по ДРСМД

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Позиция Евросоюза, отвергнувшего российскую резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разочаровала Москву, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«По горячим следам сразу после объявления американцев [о выходе из договора], мы слышали призывы немцев и французов к сдержанности и диалогу, потом натовская дисциплина разровняла это "катком по асфальту", и остались только призывы к России», — сказал зампостпреда, отметив, что европейские страны отказались таким образом от своих национальных интересов.

Дипломат напомнил, что Штаты могут разместить свои ракеты в Европе, так что члены организации «фактически оказываются на линии удара», передаёт ТАСС.

Как писал News.ru ранее, Генассамблея ООН не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении ДРСМД. Свои голоса за отдали 43 делегата, 46 проголосовали против, ещё 78 воздержались. За сохранение договора высказались Китай, Белоруссия и Австрия.


#оон #ДРСМД #дмитрийполянский
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