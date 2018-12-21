Россия разочарована решением ЕС по ДРСМД

Позиция Евросоюза, отвергнувшего российскую резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разочаровала Москву, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«По горячим следам сразу после объявления американцев [о выходе из договора], мы слышали призывы немцев и французов к сдержанности и диалогу, потом натовская дисциплина разровняла это "катком по асфальту", и остались только призывы к России», — сказал зампостпреда, отметив, что европейские страны отказались таким образом от своих национальных интересов.
Дипломат напомнил, что Штаты могут разместить свои ракеты в Европе, так что члены организации «фактически оказываются на линии удара», передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, Генассамблея ООН не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении ДРСМД. Свои голоса за отдали 43 делегата, 46 проголосовали против, ещё 78 воздержались. За сохранение договора высказались Китай, Белоруссия и Австрия.