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Россия продолжит отвечать на ограничения Украины

Антон Силуанов Kremlin Pool/Global Look Press

Антон Силуанов

политика [ версия для печати ]

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия продолжит принимать ответные меры на ограничения со стороны Украины.

«Попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи — все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это адекватная реакция на ограничения, вводимые украинской стороной.

Как ранее писал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны рассмотрит новый пакет санкций против России. Он коснётся большинства депутатов Госдумы.

Санкции также затронут 14 компаний, снабжающих сырьём заводы военно-промышленного комплекса РФ и участвующих в работе паромной переправы и строительстве Крымского моста.


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