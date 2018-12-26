Россия продолжит отвечать на ограничения Украины

https://news.ru/storage/news/a4f3684c293fdf10deb2adb5b173ee6a/d83c2a15-1cfa-4955-916c-e894ce38235e_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия продолжит принимать ответные меры на ограничения со стороны Украины.

«Попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи — все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это адекватная реакция на ограничения, вводимые украинской стороной.

Как ранее писал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны рассмотрит новый пакет санкций против России. Он коснётся большинства депутатов Госдумы.

Санкции также затронут 14 компаний, снабжающих сырьём заводы военно-промышленного комплекса РФ и участвующих в работе паромной переправы и строительстве Крымского моста.