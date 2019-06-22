Начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис заявил о планирующейся экспедиции к группе островов возле Новой Земли. После того как их существование будет подтверждено специалистами, они будут включены в состав России.
Корнис отметил, что участки суши могли стать видимыми после схода ледников в результате глобального потепления. Самый большой из них имеет в длину более 500 м.
Экспедиция запланирована на август-сентябрь 2019 года, передаёт
Ранее News.ru писал, что Россия не планирует спускать свой флаг на Курильских островах. Об этом заявил президент Владимир Путин, исключив таким образом территориальные притязания Японии.