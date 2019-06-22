https://static.news.ru/photo/a4a2ce16-9521-11e9-ba34-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ansgar Walk/Wikimedia Commons

Начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис заявил о планирующейся экспедиции к группе островов возле Новой Земли. После того как их существование будет подтверждено специалистами, они будут включены в состав России.

Корнис отметил, что участки суши могли стать видимыми после схода ледников в результате глобального потепления. Самый большой из них имеет в длину более 500 м.

Экспедиция запланирована на август-сентябрь 2019 года, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Россия не планирует спускать свой флаг на Курильских островах. Об этом заявил президент Владимир Путин, исключив таким образом территориальные притязания Японии.