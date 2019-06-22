Фото: Ansgar Walk/Wikimedia Commons

Начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис заявил о планирующейся экспедиции к группе островов возле Новой Земли. После того как их существование будет подтверждено специалистами, они будут включены в состав России.

Корнис отметил, что участки суши могли стать видимыми после схода ледников в результате глобального потепления. Самый большой из них имеет в длину более 500 м.

Экспедиция запланирована на август-сентябрь 2019 года, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Россия не планирует спускать свой флаг на Курильских островах. Об этом заявил президент Владимир Путин, исключив таким образом территориальные притязания Японии.

News.ru в соцсетях