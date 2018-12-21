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Россия пригласила лидера ХАМАС в Москву

Исмаил Хания Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исмаил Хания

политика [ версия для печати ]

Российское правительство пригласило лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию посетить Москву, заявил замглавы МИДа Михаил Богданов. По его словам, он принял приглашение с признательностью.

Политик уточнил, что визит может состояться уже в начале будущего года.

«Сейчас речь идёт о том, чтобы согласовать удобные даты для обеих сторон», — отметил он.

Богданов добавил, что руководству ХАМАС также необходимо сформировать делегацию, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, ранее источники в организации заявляли, что Хания может посетить Россию в рамках зарубежного турне. По некоторым данным, он отправится с визитом в Каир, где проведёт переговоры с египетскими чиновниками, а позднее отправится в тур, который предусматривает поездку в Россию.


#москва #россия #палестина #МИД #ХАМАС #исмаилХания
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