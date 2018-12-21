Россия пригласила лидера ХАМАС в Москву

Российское правительство пригласило лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию посетить Москву, заявил замглавы МИДа Михаил Богданов. По его словам, он принял приглашение с признательностью.
Политик уточнил, что визит может состояться уже в начале будущего года.
«Сейчас речь идёт о том, чтобы согласовать удобные даты для обеих сторон», — отметил он.
Богданов добавил, что руководству ХАМАС также необходимо сформировать делегацию, передаёт РИА Новости.
Как сообщал News.ru, ранее источники в организации заявляли, что Хания может посетить Россию в рамках зарубежного турне. По некоторым данным, он отправится с визитом в Каир, где проведёт переговоры с египетскими чиновниками, а позднее отправится в тур, который предусматривает поездку в Россию.