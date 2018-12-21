Россия пригласила лидера ХАМАС в Москву

https://news.ru/storage/news/4756efebf5bec9f38c2e00fcbf19abfb/4843d363-f807-4a97-a227-2a4955cf00b0_850.jpg Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исмаил Хания

Российское правительство пригласило лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию посетить Москву, заявил замглавы МИДа Михаил Богданов. По его словам, он принял приглашение с признательностью.

Политик уточнил, что визит может состояться уже в начале будущего года.

«Сейчас речь идёт о том, чтобы согласовать удобные даты для обеих сторон», — отметил он.

Богданов добавил, что руководству ХАМАС также необходимо сформировать делегацию, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, ранее источники в организации заявляли, что Хания может посетить Россию в рамках зарубежного турне. По некоторым данным, он отправится с визитом в Каир, где проведёт переговоры с египетскими чиновниками, а позднее отправится в тур, который предусматривает поездку в Россию.