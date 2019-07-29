https://static.news.ru/photo/c3d74b1c-b241-11e9-a035-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Россия подготовила и предложила ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В документе сказано о необходимости применения энергичных и эффективных действий на международном и региональном уровнях.

Это нужно для «выправления и последующего оздоровления» обстановки в Персидском заливе и для преодоления затянувшегося кризиса. Концепция предполагает, что начать работу по созданию системы безопасности в указанном регионе можно с проведения консультаций на двусторонней и многосторонней основе между заинтересованными сторонами, приводит выдержку из документа ТАСС.

В переговорах должны быть задействованы Совбез ООН, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия со своей стороны добавляет, что готова взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для реализации заявленных предложений.

Ранее News.ru сообщал, что США намерены совместно с партнёрами обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива, сообщил госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, американская сторона и другие заинтересованные государства будут держать проливы открытыми.