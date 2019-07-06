https://static.news.ru/photo/2c0fbf42-9ff6-11e9-8414-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Странам Европы необходимо принять модельный закон, в котором был бы прописан единый подход к оценке нацизма. Подобный наднациональный документ позволит «подойти в едином ключе к этой проблематике» и предусмотреть уголовную ответственность за приверженность таким идеям, заявили члены российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Такое предложение было озвучено в ходе круглого стола, посвящённого теме неонацизма. Организатором мероприятия выступила российская сторона.

Делегаты отметили, что единый подход даст возможность систематизировать борьбу с опасным общественно-социальным явлением и выработать наказание на основе общих стандартов идентификации таких явлений и наказания за них, передаёт РИА Новости .

Подобное нормативное регулирование стало бы продолжением резолюции «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которую Россия планирует вынести на обсуждение ассамблеи. Документ предлагает осудить распространение неонацистских идеологий и противодействовать актам героизации нацистского движения.

Ранее, как писал News.ru, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал изучить ситуацию с проявлениями агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине. Кроме того, он заявил о необходимости осуществлять самый тщательный мониторинг этой проблемы.