https://static.news.ru/photo/bd5d9756-9e40-11e9-8820-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия попросит Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонить проекты резолюций Украины и Грузии. В них предлагается осудить действия РФ в Крыму и Южной Осетии, сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Украинский проект документа, в котором сказано о милитаристской политике Кремля, негативно оценивает «незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма», а также «настоятельно призывает» Россию вернуть полуостров под контроль Украины, сообщает РИА Новости .

Грузинский проект резолюции, где основной упор сделан на соблюдение прав человека в «грузинских регионах» Абхазия и Южная Осетия, утверждает о «деградации обстановки» в сфере безопасности людей и гуманитарного положения дел на этих территориях. В документе утверждается, что Россия наращивает там своё военное присутствие и интенсивность учений, а также возводит заграждения и искусственные барьеры вдоль «линии оккупации».

Ранее, как писал News.ru, генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что рассчитывает на возобновление отношений между Киевом и Москвой. Он назвал разрешение кризиса на Украине важнейшим приоритетом для организации.