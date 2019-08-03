https://static.news.ru/photo/e62dbb80-b5f5-11e9-aef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Политик, который также является специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, принял личного представителя премьер-министра этой страны Жоржа Шаабана.

Состоялось обсуждение складывающейся общественно-политической и социально-экономической ситуации в Ливане, — сказано в официальном сообщении МИД России .

Богданов отметил усилия правительства Ливанской Республики во главе с Саадом Харири, направленные на укрепление суверенитета страны.

Ранее, как писал News.ru, Богданов анонсировал участие представителей Ливана и Ирака в качестве наблюдателей на встрече высокого уровня в «астанинском формате» по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.