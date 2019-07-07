https://static.news.ru/photo/c46bdd56-a09c-11e9-8a98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российская делегация поднимет вопрос о курсе США и НАТО на политическое сдерживание страны во время неформальной министерской встречи ОБСЕ, которая состоится 8–9 июля в Словакии.

По словам представителей МИД РФ, на эти действия указывает наращивание военного присутствия и инфраструктуры Альянса, а также увеличение интенсивности его учений в приграничных с российскими территориями регионах.

Считаем, что для деэскалации необходимо задействовать все имеющиеся инструменты, в том числе в полной мере использовать ОБСЕ, обладающую значительным потенциалом и способную служить площадкой для равноправного диалога и принятия решений по вопросам безопасности, — говорится в сообщении .

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона ждёт откровенного разговора о преодолении кризиса в сфере евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений.

Ранее News.ru писал, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудил действия России в Абхазии и Южной Осетии и потребовал от неё отменить признание независимости этих республик. Соответствующую резолюцию приняли, несмотря на возражения российской стороны.