Россия поднимет вопрос о курсе США и НАТО на сдерживание страны
Анастасия Андреева
12:47, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c46bdd56-a09c-11e9-8a98-fa163e074e61_1024.jpgФото: MOD Russia/Global Look Press
Российская делегация поднимет вопрос о курсе США и НАТО на политическое сдерживание страны во время неформальной министерской встречи ОБСЕ, которая состоится 8–9 июля в Словакии.
По словам представителей МИД РФ, на эти действия указывает наращивание военного присутствия и инфраструктуры Альянса, а также увеличение интенсивности его учений в приграничных с российскими территориями регионах.
Считаем, что для деэскалации необходимо задействовать все имеющиеся инструменты, в том числе в полной мере использовать ОБСЕ, обладающую значительным потенциалом и способную служить площадкой для равноправного диалога и принятия решений по вопросам безопасности, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что российская сторона ждёт откровенного разговора о преодолении кризиса в сфере евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений.
Ранее News.ru писал, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудил действия России в Абхазии и Южной Осетии и потребовал от неё отменить признание независимости этих республик. Соответствующую резолюцию приняли, несмотря на возражения российской стороны.