РФ отказалась ассоциировать себя с решением по «Новичку»

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Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия сообщило, что Москва отказалась ассоциировать себя с решением ОЗХО по внесению в список запрещённых веществ «Новичка». Российская сторона высказала целый ряд серьёзных замечаний в отношении инициативы.

В постпредстве подчеркнули, что настояли на внесении позиции России в итоговый доклад, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что исполнительный совет ОЗХО намерен внести в список запрещённых веществ использованный в Солсбери «Новичок». Организация согласилась с предложением США, Канады и Нидерландов. Постоянный представитель Канады при ОЗХО Сабин Нолке заявила, что РФ не поддержала данное решение, но оно всё равно было принято.