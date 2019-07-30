https://static.news.ru/photo/d2e784aa-b2f5-11e9-b536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство иностранных дел России отказалось отправлять делегацию на международную конференцию в поддержку демократии в Венесуэле. Мероприятие пройдёт 6 августа в перуанской столице Лиме.

В российском ведомстве не уверены, что обсуждение проблем Каракаса возможно без участия представителей официального президента страны Николаса Мадуро и других политических сил. Кроме того, за один день больше 100 делегаций с разными позициями могут не успеть согласовать свои позиции, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

Ранее News.ru писал, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пришёл к компромиссу с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, 23 января объявившим себя временным лидером страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российского руководства поддержать любые договорённости правительства Венесуэлы с оппозицией.