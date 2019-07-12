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Президент России Владимир Путин провёл беседу с членами российского Совета безопасности по вопросу отношений между РФ и Украиной. Встреча была назначена после разговора глав двух государств.

Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учётом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского, — сообщает пресс-секретарь...