Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия не собирается в ближайшее время выходить из Организации по запрещению химического оружия.
Мы надеемся, что наконец реализуется обещание руководства ОЗХО о том, чтобы сделать Организацию нашим общим домом. А коли так — мы в рамках нашего общего дома сможем договориться, найти взаимоприемлемые решения с тем, чтобы противостоять новым вызовам и угрозам, не последней из которых является угроза химического терроризма, — сказал постпред.
Ранее Шульгин говорил о своём оптимистичном настрое касательно будущего ОЗХО, передаёт
Как сообщал News.ru, Россия выступала за внесение ОЗХО ряда химических веществ, которые западные государства классифицирует как «Новичок», в перечень запрещённых. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.