https://static.news.ru/photo/eadb82da-9a7e-11e9-8ec5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военный эксперт Алексей Арбатов сообщил, что передача Турции части технологий в рамках контракта на комплексы С-400 не коснётся ряда элементов электроники и систем управления. Анкара не должна получить никаких секретных элементов.

Сама ракета, всё, что связано с её аэродинамикой, системой пуска и наведения, — это всё самые современные технологии. Таких технологий ни у кого в мире нет, и это всё перейдёт Турции. Но некоторые элементы электроники и систем управления, наверняка, Турции не передаются. То, что мы поставляем в свои Вооружённые силы, как правило, отличается от того, что идёт на экспорт. Мало ли, как сложатся отношения, — сказал «Интерфаксу» Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН.

29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контракт по поставкам комплексов C-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.

Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам комплексов ПВО до конца 2019 года. Первые из них могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техобслуживанию этих систем.

Как ранее заявлял исполняющий обязанности главы Минобороны США Марк Эспер, Турции придётся выбирать между приобретением российских систем ПВО и участием в программе по истребителю F-35, так как это «несовместимые вещи». А сенаторы США обнародовали проект оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится запрет на передачу Анкаре F-35.

В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Вашингтон не введёт санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских комплексов С-400. Он добавил, что его страна, как и прежде, «ожидает поставки 100 истребителей пятого поколения F-35», писал News.ru.