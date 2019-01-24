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Россия не даст вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы

Boris Vergara/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что РФ намерена оказывать поддержку Венесуэле и вместе с ней стоять «на страже суверенитета».

По его словам, Каракас является важным стратегическим партнёром Москвы. Поэтому Россия готова всячески оберегать её от посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела. В противном случае всё может обернуться катастрофой.

«Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Мы совершенно не настроены его сворачивать», — заявил Рябков.

Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка узурпации власти в Венесуэле нарушает основы международного права.


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