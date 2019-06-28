https://static.news.ru/photo/d13e2b62-9a46-11e9-b6da-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд ТрампФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен просить США отменить антироссийские санкции, но если это произойдёт, то он выразил готовность ответить тем же.
Мы точно не будем ни о чём просить. Нет — так нет, а если интерес есть, мы с готовностью ответим тем же самым и будем всё делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему, — цитирует ТАСС Путина.
Российский президент также выразил надежду, что здравый смысл в этом вопросе «в конце концов восторжествует».
Как писал News.ru, встреча Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа прошла в доброжелательном и конструктивном ключе. Об этом журналистам рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, на саммите G20 в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку, а также побеседовали об улучшении экономического климата между двумя сверхдержавами. Особняком на переговорах стояла тема накаляющейся с каждым днём ситуации на Ближнем Востоке.