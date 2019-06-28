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Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке уделил особое внимание теме задержанных в России украинских моряков. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита в субботу, 29 июня.

Эта тема поднималась. Уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных во время нашего общения на...