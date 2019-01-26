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Россия и Тунис объединятся против терроризма

Сергей Лавров МИД России/flickr.com

Сергей Лавров

политика [ версия для печати ]

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что борьбу с терроризмом Россия и Тунис будут вести вместе.

По словам главы МИДа, он и его коллега из Туниса Хмайес Жинауи уже договорились об этом в ходе переговоров.

«Договорились активизировать наше антитеррористическое сотрудничество как в рамках ООН, так и по двусторонней линии», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попал в курьёзную ситуацию из-за журналистов, протянувших слишком близко к нему микрофон в ходе встречи с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем.


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