Россия и Тунис объединятся против терроризма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что борьбу с терроризмом Россия и Тунис будут вести вместе.
По словам главы МИДа, он и его коллега из Туниса Хмайес Жинауи уже договорились об этом в ходе переговоров.
«Договорились активизировать наше антитеррористическое сотрудничество как в рамках ООН, так и по двусторонней линии», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попал в курьёзную ситуацию из-за журналистов, протянувших слишком близко к нему микрофон в ходе встречи с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем.