Россия и Сербия хотят заключить оружейные контракты

https://news.ru/storage/news/6f08b8d68f63b0ed4bfd770dd01f9127/eb2c65ae-8ace-49b7-8dcf-0e8762522b06_850.jpg Пресс-служба Южного военного округа

Новые контракты по линии военно-технического сотрудничества намерены заключить Россия и Сербия в рамках визита российского лидера Владимира Путина.

По данным источника, встречу планируется провести 17 января. Он подчеркнул, что во время переговоров будут обсуждаться новые документы, а не реализация прежних договорённостей между военными ведомствами о поставках российской бронетехники, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич приготовил подарок для прибывающего в Белград с официальным визитом Владимира Путина. Сербские СМИ уверяют, что ему подарят трёхмесячного щенка шарпланинской овчарки.