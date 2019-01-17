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Россия и Сербия хотят заключить оружейные контракты

Пресс-служба Южного военного округа

политика [ версия для печати ]

Новые контракты по линии военно-технического сотрудничества намерены заключить Россия и Сербия в рамках визита российского лидера Владимира Путина.

По данным источника, встречу планируется провести 17 января. Он подчеркнул, что во время переговоров будут обсуждаться новые документы, а не реализация прежних договорённостей между военными ведомствами о поставках российской бронетехники, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич приготовил подарок для прибывающего в Белград с официальным визитом Владимира Путина. Сербские СМИ уверяют, что ему подарят трёхмесячного щенка шарпланинской овчарки.


#россия #путин #оружие #сербия #контракты
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