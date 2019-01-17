Россия и Сербия хотят заключить оружейные контракты

Новые контракты по линии военно-технического сотрудничества намерены заключить Россия и Сербия в рамках визита российского лидера Владимира Путина.
По данным источника, встречу планируется провести 17 января. Он подчеркнул, что во время переговоров будут обсуждаться новые документы, а не реализация прежних договорённостей между военными ведомствами о поставках российской бронетехники, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич приготовил подарок для прибывающего в Белград с официальным визитом Владимира Путина. Сербские СМИ уверяют, что ему подарят трёхмесячного щенка шарпланинской овчарки.