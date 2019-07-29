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Министерство обороны РФ и Генштаб Вооружённых сил Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения двусторонних связей.

По словам командующего иранских ВМС Хосейна Ханзади, документ был согласован во время его визита в Россию.

Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, и его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны, — передаёт его слова агентство Mehr .

Как писал News.ru, ранее Ханзади сообщил, что ВМС Ирана и России проведут совместные учения в Индийском океане. По его словам, соответствующая договорённость с Москвой уже достигнута. Манёвры должны состояться до конца 2019 года.