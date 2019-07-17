https://static.news.ru/photo/a7f7197a-a87a-11e9-9681-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Крутой Фото: economy.gov.by

Москва и Минск согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Консенсуса удалось достичь в ходе консультаций межправительственной рабочей группы, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

По его словам, есть различные варианты решения некоторых вопросов. Это может стать предметом обсуждения на переговорах президентов стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Я считаю, в принципе концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован, — цитирует Крутого БелТА .

Ранее News.ru писал, что 17 июля в программе визита Лукашенко в Россию значится посещение вместе с Путиным Спасо-Преображенского монастыря на острове Валаам. 18 июля президенты примут участие в пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.