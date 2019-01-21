Газовый флешмоб: кому спишут долги за газ

https://news.ru/storage/news/821449e70be665bbc2b7926df3ae38fe/08d4e5b5-7cf9-4a7b-a87f-7608f158857f_850.jpg Anton Kavashkin/Global Look Press

Регионы требуют списания задолженности по примеру Чечни

Ситуация в Чечне, когда населению республики решили списать долги по газу на 9 млрд рублей, похоже, стала прецедентной. Вслед за Грозным к подобному «флешмобу» один за другим присоединились и другие регионы России. Но к чему всё это приведет и как власти будут вынуждены реагировать на это?

Региональные депутаты настаивают на своём — чем жители других субъектов РФ хуже, чем население Чечни? Они просят от властей списать долги за газ перед поставщиками. Ведь если суд, согласившийся с доводами прокуратуры, принял такое решение в Чеченской Республике, то не исключено, что таким образом всё население РФ имеет шанс получить своеобразный подарок по списанию долгов по ЖКХ. Однако грозненская «дочка» «Газпрома» уже отреагировала, заявив, что не согласна с решением и подаст на апелляцию.

В частности, о своих газовых намерениях заявили в Чувашии, Красноярске, Башкирии, Смоленской области. Долги в этих регионах пусть и скромнее, чем в Чечне, но исчисляются они миллиардами рублей. По мнению одного из инициаторов — депутата Законодательного собрания Красноярска Дениса Притуляка, подобная долговая амнистия «оздоровит экономику и улучшит настроение граждан». А почему бы и нет? И, по всей видимости, это только начало. Не исключено, что в скором времени посыпятся инициативы по списыванию долгов по кредитам, в том числе и по ипотеке. Да и тема для самопиара тут отменная.

Между тем в Кремле пока не сформирована позиция по внутренним долгам за газ. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос чрезвычайно сложный.

«В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги. Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учёта интересов простых граждан невозможно», — сообщил Песков.

Портал News.ru постарался разобраться в ситуации и выяснить, насколько законны подобные требования.

Сергей Булкин/News.ru

Как пояснила News.ru юрист Наталья Гусельникова, законом предусмотрен такой способ прекращения обязательства, как прощение долга. И сторона обязательства (кредитор) при наличии воли и надлежащего волеизъявления вправе в одностороннем порядке прекратить обязательство и таким образом освободить должника от долга.

«Законом не предусмотрены какие-либо специальные условия для применения подобного способа прекращения обязательства», — сказала Гусельникова.

По её словам, хотя регион и является публично правовым образованием, всё же он остаётся субъектом гражданского права, и на него распространяются все положения гражданского законодательства.

Со своей стороны, юрист Илья Кожевников подчеркнул, что если смотреть на само решение суда, то оно законно и основано на праве.

«Списание долгов возможно ввиду истечения сроков исковой давности. По закону задолженность может быть взыскана в пределах исковой давности», — сообщил Кожевников, добавив, что задолженность, которая оказалась за пределами исковой давности, подлежит не взысканию, а именно списанию.

Поэтому вопрос в сложившейся ситуации не к суду, а к тем должностным лицам, которые отвечают за взыскание задолженности. Просроченная задолженность должным образом не оформлялась и не списывалась длительное время, продолжая увеличиваться за пределами пропущенных сроков исковой давности. Как отмечает юрист, это привело к образованию внушительной суммы, часть которой в размере 9 млрд рублей пришлось списывать суду, так как самим кредитором этого не было сделано, как это предусмотрено нормативными актами и внутренними методиками.

В свою очередь, юрист Иван Кучин заявил, что если говорить о ситуации в Чечне, то там не всё так просто, как кажется в СМИ на первый взгляд.

«На поверку оказывается, что всё не совсем так, а вернее, совсем не так. Был долг за услуги газоснабжения, он увеличивался, но должным образом не фиксировался монополистом. Из-за отсутствия должной документальной фиксации долга суд уменьшил общий размер долга с 15 млрд до 6 млрд рублей», — сказал Кучин.

То есть как раз и получается, что выпадают эти пресловутые 9 млрд рублей. Таким образом, речь, по его оценке, идёт не о прощении долга Чеченской Республике, а о стандартных юридических процедурах, которые могут иметь место и в других регионах Российской Федерации.

Сергей Булкин/News.ru

Политолог Алексей Мухин в беседе с News.ru сказал, что такая ситуация приведёт к тому, что остальные регионы будут массово просить им тоже списать долги. «Газпрому» ничего не останется, кроме как лоббировать и дальше свою деятельность, а ответственность за принятие решений власти, скорее всего, переложат на регионы.

По мнению директора центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, в России сейчас ярко выражен среди населения так называемый запрос на справедливость, когда некоторые «бонусы», обладателями которых становится население одного региона, приводят к общественному резонансу в обществе и СМИ. Люди устали от несправедливости и неравномерного распределения субсидий и разной помощи со стороны государства.

В сложившейся ситуации, считает, Салин, власти, по всей видимости, попытаются отыграть ситуацию назад. Возможно, кто-либо из руководства Чечни со временем выскажется, что на самом-то деле решение суда было неправильным и такая ситуация недопустима. Тем самым напряжённость в обществе должна заметно снизиться.

Собеседник портала напомнил, что России, вполне возможно, будет полезно вспомнить опыт Сингапура, где бывший премьер-министр Ли Куан Ю, один из создателей сингапурского «экономического чуда», в целях борьбы с коррупцией и создания благоприятного инвестклимата отправил за решётку ближайших родственников и соратников.

«Посадка высокопоставленных чиновников и бизнесменов показала, что неприкасаемых в Сингапуре нет», — сказал Салин.

Между тем экономист Михаил Делягин выразил удивление, почему «Газпром» все эти годы не предъявлял соответствующих претензий должникам.

«Я совсем не уверен, что в Смоленской области и других регионах, которые тоже заявили о желании списания долгов, "Газпром" пропустил сроки давности по долгам», — сказал Делягин.

Он отметил, что власти порой занимаются разжиганием неприятия к самим себе. «Ощущение, что власть делает всё для организации недовольства населения. Либеральный клан, который контролирует всю социально-экономическую политику, хочет вернуться в 90-е годы и взять под контроль всё, а для этого ему нужны протесты среди граждан», — подытожил собеседник.