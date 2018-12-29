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Россия договорилась с Турцией по ситуации в Сирии

Wang Jian/Xinhua/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Российская Федерация и Турция подтвердили уважение территориальной целостности Арабской Республики. Встреча высокого уровня в формате «2+2» с участием министров обороны и иностранных дел состоялась в Москве. Представители двух стран также обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии.

«Анкара подтвердила свою готовность продолжить борьбу, чтобы окончательно очистить территорию Сирии от этого зла», — заявил по итогам переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, представители стран договорились «о координации между военными представителями „на земле“ в САР после вывода войск США», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину экстренный саммит по Сирии в связи с вступлением сирийских войск в курдский город Манбидж. Он пообещал обсудить эту ситуацию в Сочи или в Москве.


#россия #САР #турция #МИД
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