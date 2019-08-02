https://static.news.ru/photo/0b728dda-b51f-11e9-8246-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия продолжит работу над продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он также отметил, что в свете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будущее СНВ-3 также зависит от Соединённых Штатов. Со своей стороны Россия настроена на сохранение этого соглашения, подчеркнул дипломат.

Чтобы договор был продлён, нужно решить проблему с переоборудованием части американских стратегических носителей таким способом, который мы не можем проверить и удостовериться, что переоборудование проведено, — рассказал Рябков, которого цитирует ТАСС .

Договор СНВ-3 был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Ранее, как писал News.ru, врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Виктор Познихир заверил, что в 2018 году Москва выполнила свои обязательства по соглашению.