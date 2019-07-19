https://static.news.ru/photo/d7bdff6e-aa1b-11e9-8ef5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: druzhba.transneft.ru

Вопрос о компенсации Белоруссии из-за попадания в трубопровод «Дружба» некондиционной нефти ещё прорабатывается. Говорить о каких-либо деталях, в том числе о размере возможных выплат, преждевременно, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

Он отметил, что консультации по урегулированию ситуации пока не завершены.

Соответствующие усилия с российской стороны координируют Минэнерго России и ПАО «Транснефть», — уточнил Карасин в интервью РИА Новости .

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы в апреле. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в сырье превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Прокачка «чистой» нефти возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку в июне. С июля «Транснефть» возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объёме.

Ранее стало известно, что российские НПЗ получали некачественную нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба». В частности, повышенная концентрация хлоридов была зафиксирована в системе «Транснефти» за несколько недель до того, как об этом объявила Белоруссия, писал News.ru.