https://static.news.ru/photo/5d59345e-b21e-11e9-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/Global Look Press

Отказ нескольких стран Европейского Союза в выдаче шенгенских виз жителям Крыма по российским загранпаспортам является политически мотивированным, считают в посольстве РФ в Лондоне. Такое решение ограничивает право человека на свободное передвижение, уверены там.

По словам пресс-секретаря дипмиссии, власти стран Запада пытаются наказать крымчан за волю к самоопределению, передаёт РИА Новости .

Тот факт, что ограничения распространяются на всех жителей Крыма, является явным признаком дискриминации по политическим мотивам, — отметил он.

Как писал News.ru, российские власти не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы. Учреждение, в котором работают преподаватели, обучает детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Большая часть педагогического коллектива при этом — носители языков из-за границы. Официальные лица США считают отказ в визах попыткой давления России на американскую сторону.